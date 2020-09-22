إعلان حالة “التأهب القصوى” في إيركوتسك الروسية عقب زلزال بقوة 5.9 درجة ضرب منطقة بايكال

أعلنت سلطات إيركوتسك الروسية، مساء اليوم الاثنين، حالة التأهب القصوى في المدينة على خلفية زلزال ضرب منطقة بايكال وصلت قوته إلى 5.9 درجة.

وذكرت إدارة المدينة، عبر بيان نشرته في موقعها الرسمي، أن عمدة إيركوتسك وجه بإعلان حالة التأهب القصوى، فيما بدأت الهيئات المعنية بجمع معلومات حول تداعيات الهزات الأرضية.

وأشارت إدارة إيركوتسك، التي يقطنها 620 ألف شخص، إلى أنه لم يتم حتى الآن ورود أي تقارير حول وقوع إصابات أو أضرار مادية.

وأكدت الإدارة العامة لوزارة الطوارئ الروسية في مقاطعة إيركوتسك، مساء الاثنين، رصدها زلزالا وصلت قوته إلى 5.9 درجة ومدى كثافته إلى 8 درجات على بعد 15 كيلومترا من قرية كولتوك في منطقة سلوديانسك قرب بحيرة بايكال، مع وقوع هزة ارتدادية تراوحت قوتها من 2 إلى3 درجات.

المصدر: وكالات