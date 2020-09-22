الصين تعتزم إطلاق مسبار جديد إلى القمر نهاية العام الجاري

ستطلق الصين نهاية العام الجاري إلى القمر مسبار Chang’e-5 الذي يتوقع أن يهبط على سطحه ويجمع عينات تربته ليعيدها إلى الأرض.

أفادت بذلك وكالة شنخوا الصينية نقلا عن نائب كبير المصممين للبرنامج القمري الصيني، دانغ جوان، الذي ألقى كلمة في مؤتمر فضائي عقد في مدينة فوجو الصينية.

وقال، دانغ جوان إن المسبار الصيني سيدخل بسرعة عالية الغلاف الجوي للأرض عند عودته من القمر، ما يعتبر اختراقا كبيرا في تاريخ البرنامج الصيني الفضائي.

وسلط الخبير الفضائي الصيني في كلمته كذلك الضوء على مشروع إنشاء محطة مدارية قمرية صينية وبناء قاعدة غير مأهولة على سطح القمر ستستضيف رواد الفضاء القادمين من الأرض.

يذكر أن الصين تطور بنشاط برنامجها الفضائي وتحقق حاليا مشروعها الخاص بدراسة المريخ. كما أنها تصدرت قائمة البلدان الفضائية من حيث عدد الأقمار الصناعية والمركبات الفضائية التي تطلق كل عام إلى الفضاء.

المصدر: تاس