الاتحاد الأوروبي يفشل في التوافق حول عقوبات على بيلاروس ويدعو لانتخابات جديدة

أعلن المفوض السامي للاتحاد الأوروبي للسياسة الخارجية والأمنية، جوزيب بوريل، أن دول التكتل لم تتوصل إلى توافق بشأن فرض عقوبات على سلطات بيلاروس، لكنها دعت لانتخابات جديدة في البلاد.

وقال بوريل، في مؤتمر صحفي عقب اجتماع لوزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي، إنهم لم يتمكنوا من إقرار قائمة للمسؤولين البيلاروسيين بسبب عدم التوصل إلى إجماع حولها.

وشدد بوريل مع ذلك على أن وزراء خارجية دول الاتحاد أيدوا الدعوة إلى إجراء انتخابات رئاسية جديدة في بيلاروس برعاية منظمة الأمن والتعاون في أوروبا.

وشدد كبير دبلوماسيي الاتحاد الأوروبي على أن التكتل لا ينوي التدخل في شؤون بيلاروس الداخلية، لكنه يحث على إقامة حوار وطني في البلاد وإجراء انتخابات نزيهة.

وأكد بوريل أنه سيتم تناول مسألة العقوبات، خلال قمة الاتحاد الأوروبي التي من المقرر عقدها يوم الخميس، مشيرا إلى أن المناقشات حول هذه القضية “قد تكون طويلة”.

وكان الاتحاد الأوروبي قد أكد سابقا أنه يعمل على تنسيق قائمة بالأشخاص الذين سيفرض عليهم عقوبات انفرادية بسبب مسؤوليتهم عما تعتبره بروكسل تزويرا لنتائج الانتخابات الرئاسية في بيلاروس واستخداما للعنف ضد المشاركين في المظاهرات المناهضة لسلطات البلاد.

المصدر: وكالات