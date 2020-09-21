خلية الأزمة في القبيات تذكر الاهالي بالالتزام بأقصى درجات الحذر والوقاية والامتناع عن كل نشاط أو تجمع غير ضرورين

ابلغت خلية الأزمة في القبيات الاهالي في بيان “بأن نتيجة فحص الpcr للمهندسة “م. ط.ق” إيجابية بينما فحوصات المخالطين لها سلبية، وان المخالطين لها المباشرين في القبيات، سيلتزمون بالحجر الإحتياطي بالتنسيق مع الخلية، وان الاخيرة تقوم بالمتابعة اللازمة وبكل الإجراءات المعتادة في ظروف مشابهة علما بأنها تقوم بالحجر الصحي خارج القبيات”.

وذكرت الخلية أبناء البلدة “بالالتزام بأقصى درجات الحذر والوقاية والامتناع عن كل نشاط أو تجمع غير ضرورين مع اتخاذ كل متطلبات الوقاية (الكمامة، تعقيم اليدين، …) لدى الخروج من المنازل”.

كما ذكرت “بالخطين الساخنين للاتصال وهما: 70/703392 و 71/743192، سائلة الشفاء ودوام الصحة للجميع” واعدة “القيام بكل ما يلزم في سبيل سلامة البلدة وأمانها الصحي”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام