زلزال بقوة 5.3 درجة يضرب منطقة بايكال في روسيا – موقع قناة المنار – لبنان
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September 21 2020 - 23:20

زلزال بقوة 5.3 درجة يضرب منطقة بايكال في روسيا

منذ 60 mins 21 September، 2020
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أخبار دولية - روسيا

ضرب زلزال بقوة وصلت إلى 5.3 درجة، مساء اليوم الاثنين، منطقة بحيرة بايكال بالقرب من مدينة إيركوتسك في روسيا.

وأفاد المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل بأن الهزات الأرضية تم تسجيلها في حوالي الساعة 21:04 بتوقيت موسكو.

وأوضح المركز أن مصدر الزلزال كان يقع على عمق كيلومترين 2 وبعد 31 كيلومترا شمال غرب مدينة سلوديانكا، أي 83 كيلومترا جنوب غرب إيركوتسك.

ولم ترد حتى الآن تقارير حول وقوع إصابات أو أضرار جراء الزلزال، لكن مواطنين في إيركوتسك أكدوا عبر مواقع التواصل الاجتماعي أنهم شعروا بهزات أرضية قوية.

المصدر: روسيا اليوم

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