حماس: العقوبات تأتي بسياق عدوان أميركي جديد على إيران ومحور المقاومة

استنكر القيادي في حركة “حماس” اسماعيل رضوان فرض العقوبات الامريكية على ايران والتي اعلن عنها الرئيس الامريكي دونالد ترامب.

واعتبر رضوان الاثنين أن “العقوبات الامريكية على ايران تأتي في سياق عدوان جديد على إيران ومحور المقاومة وخدمة المشروع الصهيو-امريكي في المنطقة لتطبيق صفقة القرن”.

وأشار رضوان الى أن “الجمهورية الاسلامية الايرانية تتعرض لهذه العقوبات لانها تدعم قوى المقاومة”، مشددا على أن “هذه العقوبات لن تفلح في وقف دعم ايران في دعم القضية الفلسطينية والمقاومة”.

وأكد رضوان على “وقوف حماس الى جانب ايران في وجه هذا العدوان الامريكي”، محذرا “الاحتلال والادارة الامريكية من مغبة استمرار الحصار والعدوان ضد ايران الشقيقة”.

المصدر: فلسطين اليوم