“الجهاد”: العقوبات على ايران تعبر عن البلطجة الامريكية

استنكر القيادي في حركة الجهاد الاسلامي في فلسطين داوود شهاب فرض العقوبات الامريكية على ايران والتي اعلن عنها الرئيس الامريكي دونالد ترامب.

وأكد شهاب أن “الادارة الامريكية هي ادارة وقحة ولا تسعى الى تعزيز الاستقرار في العالم بل الى تقويض الجهود الهادفة الى تخفيف التوتر في العالم”.

وقال شهاب إن “العقوبات الامريكية على ايران هي عقوبات تعبر عن البلطجة الامريكية وخطوة تتناقض مع القوانين الدولية وتختلف عن تطلعات ورغبات الدول الاعضاء في مجلس الامن الدولي”، وتابع “كل دول العالم رفضت العقوبات على ايران وجميعها تعتبر السياسات الامريكية رعناء لا تتسم بالحكمة ولا المسؤولية”.

المصدر: فلسطين اليوم