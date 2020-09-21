لافروف يعتبر ان المواجهة العسكرية بين الحكومة السورية والجماعات الارهابية انتهت

اعتبر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن المواجهة العسكرية بين الحكومة السورية والجماعات الارهابية في البلاد انتهت، مشيرا إلى أن “هناك نقطتين ساخنتين فقط في سوريا وهما إدلب وشرق الفرات”.

وقال لافروف الاثنين “عدت مؤخرا من دمشق التي زرتها مع نائب رئيس الحكومة الروسية يوري بوريسوف، الذي أجرى محادثات حول آفاق التعاون الاقتصادي، بينما بحثت أنا مع الزملاء الأوضاع السياسية”.

وأضاف لافروف “لا أعتقد أن هؤلاء الذي تحدثوا مع الرئيس السوري بشار الأسد ومسؤولين آخرين في الدولة، يمكنهم القول إن حكومة الجمهورية العربية السورية تعول فقط على حل عسكري للنزاع”، وتابع “هذا ليس حقيقة فالمواجهة العسكرية انتهت”.

المصدر: روسيا اليوم