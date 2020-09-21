مستشفى الحريري: 82 اصابة بكورونا و25 حالة حرجة ووفاة واحدة – موقع قناة المنار – لبنان
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September 21 2020 - 21:36

مستشفى الحريري: 82 اصابة بكورونا و25 حالة حرجة ووفاة واحدة

منذ 2 ساعة 21 September، 2020
مستشفى رفيق الحريري
لبنان

صدر التقرير اليومي لمستشفى رفيق الحريري الجامعي عن آخر المستجدات حول فيروس كورونا.

وجاء في التقرير:
– عدد الفحوصات التي أجريت داخل مختبرات المستشفى خلال الـ24 ساعة المنصرمة: 650 فحصا.

– عدد المرضى المصابين بفيروس كورونا الموجودين داخل المستشفى للمتابعة: 82.

– عدد الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة المنصرمة: 19.

– عدد حالات شفاء المرضى المتواجدين داخل المستشفى خلال الـ24 ساعة المنصرمة: 5.

– مجموع حالات شفاء مرضى من داخل المستشفى منذ البداية حتى تاريخه: 430 حالة شفاء.

– عدد الحالات التي تم نقلها من العناية المركزة الى وحدة العزل بعد تحسن حالتها: 0.

– عدد الحالات الحرجة داخل المستشفى: 25.

– حالات وفاة: 1.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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