حسن: الإقفال التام يتيح زيادة قدرة المستشفيات الحكومية على استيعاب حالات كورونا

حذر وزير الصحة اللبناني حمد حسن من أن “لبنان دخل مرحلة الذروة الثالثة بوباء كورونا عقب انفجار المرفأ في بيروت في الرابع من آب، بعدما انتهت الذروة الثانية التي بدأت عقب فتح البلد في الأوّل من تموز الماضي”.

ولفت حسن الى أن “التوصيات الصادرة عن اللجنة العلمية الطبية التي تمّ رفعها إلى لجنة كورونا الحكومية، بعد اجتماع اللجنة برئاسته صباح اليوم الإثنين في وزارة الصحة دعت إلى الإقفال التام لمدة أسبوعين، بما يشكّل فرصة لالتقاط الأنفاس والإستعداد لموسم الخريف المقبل الذي يُنذر بموسم إنفلونزا مع الكورونا”، واعتبر أن “الإقفال التام يُتيح زيادة قدرة المستشفيات الحكومية على استيعاب الحالات التي تعاني من عوارض في ظلّ ارتفاع نسبة الوفيات في الأسبوعين الأخيرين، وتحث المستشفيات الخاصّة لاستحداث أقسام خاصّة بكورونا”.

وعن خلط عيّنات “كورونا” للإسراع بتحليل نتائج الفيروس، أكد حسن أنه “بهدف كسب الوقت وإجراء فحوصات لأكبر عدد من الأشخاص لكشف إصابتهم بفيروس كورونا، يتمّ تجميع قرابة الخمس عيّنات معاً وفحصها”، وتابع “إذا ما جاءت النتيجة سلبية يُعتبر أصحاب العيّنات سليمين. أمّا في حال جاءت إيجابية فيُعاد فرز العينات وتخضع لإعادة الفحص كل على حدة”.

المصدر: موقع كورونا نيوز