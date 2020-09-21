وزارة الصحة اللبنانية: 10 وفيات و684 إصابة جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية – موقع قناة المنار – لبنان
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September 21 2020 - 19:52

وزارة الصحة اللبنانية: 10 وفيات و684 إصابة جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية

منذ 26 mins 21 September، 2020
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