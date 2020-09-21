الأسير الفلسطيني ماهر الأخرس يواصل إضرابه عن الطعام في المعتقل الصهيوني

يواصل الأسير الفلسطيني ماهر الأخرس إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم (57) على التوالي، رفضاً لقرار سلطات العدو الإسرائيلي بتحويل ملفه للاعتقال الإداري، بدون توجيه تهمة بحقه.

وأكدت “مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى والجرحى” في فلسطين الاثنين “استمرار تدهور وضعه الصحي، وأنه الأسير الاخرس مصمم على خوض معركة الأمعاء الخاوية حتى إيقاف قرار اعتقاله الإداري والحرية”.

وأفادت المؤسسة أن “الأسير ماهر الأخرس محتجزاً في مشفى كابلان وأنه لا يقوى على الحركة والكلام ويلازم السرير على مدار 24 ساعة”، وأوضحت أنه “يعاني من ضعف في التركيز والسمع وهناك تقرحات في الفم وأوجاع في كل أنحاء الجسم وآلام شديدة في الرأس وألم في المعدة ودوخة قوية وفقدان حاد في وزنه وأصبح لا يشعر بقدمه اليسرى أسفل الركبة”.

وذكرت المؤسسة أن “قوات الاحتلال تمارس عليه ضغوط مستمرة لأخذ الفيتامينات والأملاح وأخبرته أن لديه يومان ليموت، فيما يرفض الاسير تلقي الأدوية والفيتامينات وإجراء الفحوصات الطبية”، وأشارت إلى أن “ما يسمى بمسؤول استخبارات سجن عوفر، هدد الأسير الأخرس بأنه سيكون مسؤولاً عن أي خطوات تضامنية يقوم بها أسرى سجن عوفر لدعمه وإسناده، في إطلاق سراحه”.

المصدر: فلسطين اليوم