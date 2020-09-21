قاضي التحقيق الأول في بيروت يباشر تحقيقاته بحريق المرفأ الثلاثاء

يباشر قاضي التحقيق الأول في بيروت بالإنابة شربل بو سمرا الثلاثاء تحقيقاته الإستنطاقية في الحريق الذي اندلع في أحد مستودعات المنطقة الحرة في مرفأ بيروت في 10 أيلول/سبتمبر الجاري، وأدى الى احتراق محتويات المستودع بالكامل من إطارات مطاطية وزيوت وبضائع، إضافة الى مساعدات غذائية تابعة للجنة الدولية للصليب الأحمر.

وكانت الشرطة العسكرية، بإشارة من النيابة العامة العسكرية، قد أنهت التحقيقات الأولية مع 21 شخصاً على علاقة بأعمال الصيانة التي كانت تجري في المستودع المشار اليه والمجاور للمكان الذي وقع فيه انفجار الرابع من آب.

وقالت “الوكالة الوطنية للاعلام” إن “التحقيقات الأولية لم تؤكد، لغاية تاريخه، وجود ترابط بين الحريق والإنفجار، لذلك تمت إحالة الملف على النيابة العامة بدلاً من المحقق العدلي القاضي فادي صوان”، وتابعت “علما أنه في حال توافر معطيات لدى قاضي التحقيق تُثبت وجود ترابط بينهما، عندها يُحال الملف مجددا الى القاضي صوان تبعاً للصلاحية، ويُضم الى الملف الأساسي”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام