قاضي التحقيق الأول في بيروت يباشر تحقيقاته بحريق المرفأ الثلاثاء – موقع قناة المنار – لبنان
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September 21 2020 - 19:50

قاضي التحقيق الأول في بيروت يباشر تحقيقاته بحريق المرفأ الثلاثاء

منذ 1 ساعة 21 September، 2020
أخبار موقع المنار
لبنان

يباشر قاضي التحقيق الأول في بيروت بالإنابة شربل بو سمرا الثلاثاء تحقيقاته الإستنطاقية في الحريق الذي اندلع في أحد مستودعات المنطقة الحرة في مرفأ بيروت في 10 أيلول/سبتمبر الجاري، وأدى الى احتراق محتويات المستودع بالكامل من إطارات مطاطية وزيوت وبضائع، إضافة الى مساعدات غذائية تابعة للجنة الدولية للصليب الأحمر.

وكانت الشرطة العسكرية، بإشارة من النيابة العامة العسكرية، قد أنهت التحقيقات الأولية مع 21 شخصاً على علاقة بأعمال الصيانة التي كانت تجري في المستودع المشار اليه والمجاور للمكان الذي وقع فيه انفجار الرابع من آب.

وقالت “الوكالة الوطنية للاعلام” إن “التحقيقات الأولية لم تؤكد، لغاية تاريخه، وجود ترابط بين الحريق والإنفجار، لذلك تمت إحالة الملف على النيابة العامة بدلاً من المحقق العدلي القاضي فادي صوان”، وتابعت “علما أنه في حال توافر معطيات لدى قاضي التحقيق تُثبت وجود ترابط بينهما، عندها يُحال الملف مجددا الى القاضي صوان تبعاً للصلاحية، ويُضم الى الملف الأساسي”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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