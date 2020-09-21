انتهاء العمل بالتوقيت الصيفي منتصف ليل 24 25 تشرين الاول

أصدرت الامانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء مذكرة تحمل الرقم 171/م، تتعلق بانتهاء العمل بالتوقيت الصيفي منتصف ليل 24-25 تشرين الاول المقبل. ونصت المذكرة على ما يلي:

“عملا بقرار مجلس الوزراء رقم (5) تاريخ 20/8/1998، القاضي بتقديم التوقيت المحلي ساعة واحدة خلال فصل الصيف اعتبارا من منتصف ليل آخر سبت أحد من شهر آذار ولغاية منتصف ليل آخر سبت أحد من شهر تشرين الاول من كل عام،

يذكر الأمين العام لمجلس الوزراء بوجوب تأخير الساعة ساعة واحدة اعتبارا من منتصف ليل 24 – 25/10/2020 تاريخ انتهاء العمل بالتوقيت الصيفي”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام