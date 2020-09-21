السيد الحوثي: الخاسرون هم الذين يعملون لصالح أمريكا وإسرائيل، وعاقبتهم سيئة في الدنيا والآخرة – موقع قناة المنار – لبنان
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September 21 2020 - 18:04

السيد الحوثي: الخاسرون هم الذين يعملون لصالح أمريكا وإسرائيل، وعاقبتهم سيئة في الدنيا والآخرة

منذ 34 mins 21 September، 2020
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