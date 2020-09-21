دل كول للوطنية : الانتهاكات الاسرائيلية المستمرة يمكن أن تهدد اتفاق وقف الأعمال العدائية بين لبنان وإسرائيل – موقع قناة المنار – لبنان
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September 21 2020 - 18:04

دل كول للوطنية : الانتهاكات الاسرائيلية المستمرة يمكن أن تهدد اتفاق وقف الأعمال العدائية بين لبنان وإسرائيل

منذ 1 ساعة 21 September، 2020
علم اليونيفيل
لبنان

لفت رئيس بعثة ال”يونيفيل” وقائدها العام اللواء ستيفانو ديل كول في تصريح ل”الوكالة الوطنية للاعلام” حول الخروق الجوية الإسرائيلية للأجواء اللبنانية، الى ان “اليونيفيل سجلت في الأيام الأخيرة عددا كبيرا من الانتهاكات الجوية الإسرائيلية”، مشيرا الى ان “الطلعات الجوية المتواصلة في الأجواء اللبنانية تشكل انتهاكا لقرار مجلس الأمن الدولي 1701 (2006) وللسيادة اللبنانية، وقد أدانها سابقا مجلس الأمن الدولي”.
اضاف: “لقد طلبت من الجيش الإسرائيلي التوقف عن التحليق في الأجواء اللبنانية”، ورأى أن “مثل هذه الانتهاكات المستمرة تؤدي إلى تصعيد التوتر ويمكن أن تؤدي إلى حوادث تهدد اتفاق وقف الأعمال العدائية بين لبنان وإسرائيل. كما انها تتعارض مع أهدافنا وتقوض جهودنا للحد من التوترات وتهيئة بيئة أمنية مستقرة في جنوب لبنان”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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