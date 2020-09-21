السيد الحوثي: الدولة في صنعاء اليوم ليست بيدها الثروة النفطية ولا المنافذ البرية والجوية، وسفن المشتقات يمنعها العدوان من الدخول إلى ميناء الحديدة – موقع قناة المنار – لبنان
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September 21 2020 - 18:04

السيد الحوثي: الدولة في صنعاء اليوم ليست بيدها الثروة النفطية ولا المنافذ البرية والجوية، وسفن المشتقات يمنعها العدوان من الدخول إلى ميناء الحديدة

منذ 1 ساعة 21 September، 2020
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