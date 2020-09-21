مقتل وجرح 13 جنديا أفغانيا في كمين لطالبان شمال البلاد

قُتل 6 جنود من الجيش الأفغاني و3 من منتسبي الشرطة، وأصيب 4 من أفراد قوات الأمن، في كمين نصبته طالبان بمقاطعة تخار شمالي أفغانستان ليلة الأحد، وفقا لما أكده متحدث باسم حكومة المقاطعة اليوم الاثنين.

وقال المتحدث جواد هجري في تصريح لوكالة “شينخوا: إن “المسلحين هاجموا في البداية نقطة تفتيش أمنية في محلة نوآباد بمديرية دشتي قلعة في منتصف الليل، كما نصبوا كمينا لقافلة لقوات الأمن القادمة للدعم، ما أدى إلى اشتباكات على طول الطريق، نجم عنها الضحايا أعلاه”.

وأضاف المتحدث أن العديد من المسلحين قتلوا وأصيبوا خلال الاشتباكات، كما قُتل وأصيب العديد من قوات الأمن، والمسلحين، خلال اشتباكات في نوآباد الأسبوع الماضي.

المصدر: شينخوا