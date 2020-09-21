5 إصابات بكورونا على متن رحلات وصلت إلى بيروت في 19 الحالي

أفادت وزارة الصحة العامة في لبنان الاثنين باستكمال نتائج فحوص PCR لرحلات وصلت إلى بيروت وأجريت في المطار بتاريخ 19/9/2020؛ وأظهرت النتائج وجود خمس (5) حالات إيجابية بوباء كورونا.
وجاءت النتائج كالتالي:
o رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 268 (جميعها سلبية)
o رحلة دبي : شركة FZ رقم 159 (جميعها سلبية)
o رحلة لندن : شركة MEA رقم 202 (جميعها سلبية)
o رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 826 (جميعها سلبية)
o رحلة الدوحة : شركة MEA رقم 437 (جميعها سلبية)
o رحلة بروكسل : شركة MEA رقم 216 (جميعها سلبية)
o رحلة يرفان : شركة MEA رقم 276 (جميعها سلبية)
o رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 953 (جميعها سلبية)
o رحلة جدة : شركة MEA رقم 369 (جميعها سلبية)
o رحلة جينيف : شركة MEA رقم 214 (جميعها سلبية)
o رحلة دبي : شركة MEA رقم 427 (جميعها سلبية)
o رحلة البصرة : الشركة العراقية رقم 135 (جميعها سلبية)
o رحلة بغداد : الشركة العراقية رقم 131 (حالة واحدة إيجابية)
o رحلة أبو ظبي : شركة EY رقم 535 (جميعها سلبية)
o رحلة القاهرة : الشركة المصرية رقم 711 (جميعها سلبية)
o رحلة أربيل : شركة MEA رقم 325 (حالة واحدة إيجابية)
o رحلة باريس : شركة Air France رقم 566 (حالة واحدة إيجابية)
o رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 266 (حالة واحدة إيجابية)
o رحلة الكويت : الشركة الكويتية رقم 501 (حالة واحدة إيجابية)
المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام