وزير النفط السوري بسام طعمة لموقع المنار:أهم حقول النفط السورية تحتلها القوات الاميركية وواشنطن تقوم بمعاقبة الشعب السوري رغم ادعاءاتها حول حقوق الانسان – موقع قناة المنار – لبنان
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September 21 2020 - 16:10

وزير النفط السوري بسام طعمة لموقع المنار:أهم حقول النفط السورية تحتلها القوات الاميركية وواشنطن تقوم بمعاقبة الشعب السوري رغم ادعاءاتها حول حقوق الانسان

منذ 56 mins 21 September، 2020
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