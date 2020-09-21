3 جرحى بحادث سير على اوتوستراد الزهراني- صور في منطقه الغازيه جنوب لبنان وفرق الاسعاف نقلتهم الى المستشفى(الوكالة الوطنية للاعلام) – موقع قناة المنار – لبنان
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September 21 2020 - 16:10

3 جرحى بحادث سير على اوتوستراد الزهراني- صور في منطقه الغازيه جنوب لبنان وفرق الاسعاف نقلتهم الى المستشفى(الوكالة الوطنية للاعلام)

منذ 55 mins 21 September، 2020
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