الرئيس عون: وعدت بالحوار الوطني الشامل بعد انتهاء هذه المرحلة والمطلوب الآن هو تأليف الحكومة – موقع قناة المنار – لبنان
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September 21 2020 - 16:10

الرئيس عون: وعدت بالحوار الوطني الشامل بعد انتهاء هذه المرحلة والمطلوب الآن هو تأليف الحكومة

منذ 1 ساعة 21 September، 2020
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