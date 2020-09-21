الرئيس عون: اقترح إلغاء التوزيع الطائفي للوزارات التي سميت بالسيادية وعدم تخصيصها لطوائف محددة بل جعلها متاحة لكل الطوائف فتكون القدرة على الإنجاز وليس الانتماء الطائفي هي المعيار في اختيار الوزراء – موقع قناة المنار – لبنان
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September 21 2020 - 16:10
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الصحة اللبنانية: تسجيل11 وفاة و1006 اصابات جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة
الوزير حمد حسن: رفعنا توصية إلى لجنة كورونا بطلب الاقفال التام لمدة اسبوعين لزيادة قدرتنا الميدانية على التقصي والتتبع
حسن: على المستشفيات الخاصة أن تفتح أقساماً خاصة لاستقبال مرضى كورونا مع وجوب التجهيز لموسم الخريف
الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة مصطفى أديب: لبنان لا يملك ترف الوقت ويجب العمل على إنجاح المبادرة الفرنسية فوراً
أديب: أي تأخير إضافي في تشكيل الحكومة يفاقم الازمة ويدفع الناس نحو المزيد من الفقر والدولة نحو المزيد من العجز
أديب : المبادرة الفرنسية ستفتح أمام لبنان طريق الإنقاذ ووقف التدهور السريع وأوجاع اللبنانيين تستوجب تعاون جميع الأطراف
رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ترأس اجتماعا حضره رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب ووزير البيئة للبحث في أزمة النفايات
وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال طارق المجذوب: إذا كان انتشار وباء كورونا يستوجب التعلم عن بعد سنسير بهذا التوجه
الاف الطلاب من حاملي الطلبات الحرة يخضعون لامتحانات رسمية في المرحلتين المتوسطة والثانوية وسط اجراءات صحية مواكبة
فريد هيكل الخازن: لا يمكن للبطريركية أن تكون ضد أي طائفة ولا بد من عودة الحكمة ولغة الحوار
حركة أمل: نظام الطائفية السياسية البغيض ولّاد الأزمات والنكبات المتتالية يعلن اليوم إفلاسه بل موته
النائب أسامة سعد: كارثة إنسانية كبرى ستقع في سجن رومية إذا لم تبادر الدولة إلى تدارك أزمة تفشي فيروس كورونا بين السجناء
الإمام السيد علي الخامنئي بمناسبة أسبوع الدفاع المقدس: الجمهورية الإسلامية أصبحت اليوم أقوى من ذي قبل
الامام الخامنئي: إيران انتصرت على كلّ محاولات الغرب لإسقاط النظام الإسلامي فيها وأفشلت كل مؤامراته
الإمام الخامنئي: كان لدى الشهيد قاسم سليماني حضور على المستوى الدولي أشبه بالمعجزة ودوره سيتضح أكثر في المستقبل
رئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن مهدي المشاط: على تحالف العدوان رفع الحصار والانخراط الجاد في مفاوضات إنهاء الحرب
المشاط: على الأمم المتحدة والمجتمع الدولي الاضطلاع بمسؤولياتهم تجاه اليمنيين وإدانة ما يتعرض له من حصار وتجويع وحرمان
آلاف الصهاينة يتظاهرون أمام مقرّ إقامة رئيس وزراء العدو بنيامين نتنياهو في القدس المحتلة للمطالبة برحيله
إعلام العدو: مسؤولون اسرائيليون أجروا محادثات في الامارات لإنشاء خط نفطي يربط الخليج بأوروبا عبر "اسرائيل" والسعودية
إعلام العدو: رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح برهان يبحث مع الوفد الأميركي في الامارات تطبيع العلاقات مع " إسرائيل"
وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو: سيكون هناك المزيد من الدول التي ستعترف بحق "اسرائيل" بالوجود وبالتعامل معها تجارياً
الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون: القضية الفلسطينية مقدسة ولن نبارك التطبيع مع العدو الاسرائيلي ولن نكون جزءاً منه
اسبانيا تفرض قيوداً مشددة على حرية التنقل لنحو 850 ألف شخص في مدريد لمواجهة تفشي كورونا وتوصيهم بالبقاء في منازلهم
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام التالية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام التالية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم التالي: 01594459
الصحة العالمية تقر إجراء اختبارات على أدوية عشبية افريقية كعلاجات محتملة لفيروس كورونا وأمراض وبائية أخرى
وزراء خارجية فرنسا والمانيا وبريطانيا: اي قرارات امريكية بشأن العقوبات على ايران لن يكون لهااي اثر قانوني
ا.ف.ب: آلاف المتظاهرين في ألمانيا يطالبون باستقبال لاجئين من اليونان
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام التالية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام التالية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم التالي: 01594459
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم التالي: 01594459
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم التالي: 01594459
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام التالية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم التالي: 01594459
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام التالية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم التالي: 01594459
الرئيس عون: اقترح إلغاء التوزيع الطائفي للوزارات التي سميت بالسيادية وعدم تخصيصها لطوائف محددة بل جعلها متاحة لكل الطوائف فتكون القدرة على الإنجاز وليس الانتماء الطائفي هي المعيار في اختيار الوزراء
منذ 1 ساعة
21 September، 2020
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