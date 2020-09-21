أ.ف.ب: الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على ثلاث شركات لانتهاكها حظر الأسلحة على #ليبيا – موقع قناة المنار – لبنان
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September 21 2020 - 14:18

أ.ف.ب: الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على ثلاث شركات لانتهاكها حظر الأسلحة على #ليبيا

منذ 22 mins 21 September، 2020
أخبار موقع المنار

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