العدو الاسرائيلي خرق السيادة اللبنانية جوا

جدد العدو الاسرائيلي خرقه للسيادة اللبنانية في انتهاك فاضح لكل القرارات الدولية ذات الصلة، لا سيما القرار رقم 1701.

وبالسياق، أفادت “الوكالة الوطنية للاعلام” انه “الطيران الحربي الاسرائيلي حلق على ارتفاع منخفض جدا، فوق مناطق حاصبيا والعرقوب وصولا الى مرتفعات جبل الشيخ والجولان المحتل”.

وتابعت الوكالة ان “الطيران المعادي حلق على علو منخفض فوق مناطق راشيا والبقاع الغربي”، واضافت “كما حلق بشكل كثيف في اجواء المتن وعلى علو متوسط”، ولفتت الى ان “الطيران الاسرائيلي حلق بشكل مكثف وعلى علو منخفض في أجواء مدينة صيدا”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام