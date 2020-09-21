فهمي استقبل نظيره الالباني: لبنان يسعى للتعاون مع كل الدول الشقيقة والصديقة

استقبل وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال في لبنان محمد فهمي الاثنين نظيره الألباني ساندر ليشاج في مكتبه في الوزارة، حيث جرى عرض للعلاقات الثنائية بين البلدين .

وخلال اللقاء عبّر ليشاج عن “تضامن بلاده مع لبنان بعد انفجار الرابع من آب”، وأشار الى “اهمية تفعيل التعاون بين البلدين، خصوصا على الصعيد الأمني ومكافحة الارهاب”، وتمنى على “لبنان المساعدة في انقاذ الاطفال الألبان الموجودين في مخيمات اللاجئين في سوريا”.

من جهته، لفت فهمي الى “المساعي التي سيقوم بها الجانب اللبناني للمساعدة في القضية الانسانية المرتبطة بالاطفال في سوريا”، مؤكدا ان “لبنان يسعى للتعاون مع كل الدول الشقيقة والصديقة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام