الرئيس عون ترأس اجتماعين للبحث بملف النفايات وصدور الجريدة الرسمية

ترأس رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون الاثنين في قصر بعبدا اجتماعين، في حضور رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب وعدد من الوزراء والمعنيين.

الاجتماع الأول حضره الى الرئيس دياب، وزير المالية في حكومة تصريف الاعمال غازي وزني، الوزير السابق سليم جريصاتي، رئيس ديوان المحاسبة القاضي محمد بدران، المدير العام لرئاسة الجمهورية أنطوان شقير والأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية، خصص للبحث في عدد من المسائل الإدارية، منها، توقف صدور الجريدة الرسمية وعقود الشركات التي تولت مواكبة إعادة هيكلة الديون.

وقرر المجتمعون إيجاد حلول مناسبة للمسألتين استنادا الى القوانين والأنظمة المرعية الاجراء.

اما الاجتماع الثاني، فحضره الى الرئيس دياب، وزير البيئة والتنمية الإدارية في حكومة تصريف الاعمال دميانوس قطار، مستشار رئيس الجمهوية للشؤون البيئية الوزير السابق فادي جريصاتي، المدير العام لرئاسة الجمهورية والأمين العام لمجلس الوزراء ومستشار رئيس مجلس الوزراء الياس عساف، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الهندسية المهندس أنطوان سعيد ورئيس إدارة التخطيط والبرمجة في مجلس الانماء والاعمار إبراهيم شحرور، وخصص الاجتماع للبحث في ازمة النفايات والوسائل الكفيلة بمعالجتها في اسرع وقت ممكن.

وطلب المجتمعون الى مجلس الانماء والاعمار وضع التصور المناسب لتفادي تفاقم ازمة النفايات وإيجاد الحلول المناسبة في هذا الخصوص.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام