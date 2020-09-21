السيد الخامنئي: النظام الإسلامي بات اليوم أكثر قوة

أكد الإمام السيد علي الخامنئي، اليوم الاثنين، أن”النظام الإسلامي أصبح اليوم أكثر قوة من ذي قبل”.

وفي كلمة عبر الفيديو كنفرانس بمناسبة اسبوع الدفاع المقدس، أشار السيد الخامنئي إلى أن”الأعداء لم يتمكنوا من السيطرة على شبر واحد من إيران خلال فترة الحرب المفروضة، مؤكدا أن النظام الاسلامي بات اليوم أكثر قوة من ذي قبل”.

وقال إن”هدف الذين أشعلوا نيران الحروب وخاصة الحرب المفروضة هو ضرب الثورة الإسلامية، منوها إلى أن أمريكا لم تكن لوحدها ضد الثورة الإسلامية بل كان الاتحاد السوفيتي والناتو ودول في أوروبا”.

وأضاف سماحته، أن”أمريكا كانت لديها تفاهمات مع نظام صدام وكانت تقدم معلومات والمساعدات العسكرية له”، وقال:”إن الجيش الإيراني عند اندلاع الحرب كان يعيد تنظيم صفوفه وحرس الثورة كان في عامه الأول وكانت لدينا معاناة حقيقية”.

وأشار إلى أن”حرس الثورة كان يمتلك الأسلحة الخفيفة فقط عند اندلاع الحرب المفروضة وأن العدو كان على علم بذلك”، مشيرا إلى أن”الإمام الخميني في مثل تلك الظروف تمكن في بداية الحرب أن يدير المعركة”.

وأضاف أن”الإمام الخميني قام بعمل عظيم في بداية الحرب وقد عرف الحجم الحقيقي للحرب وشخص العدو الحقيقي فيها”، مبيناً أن”الإمام الخميني شخص بشكل دقيق أن صدام ليس إلا وسيلة في الحرب”، موضحاً أن”الإمام الخميني كان يحدد من يدير الحرب المفروضة على إيران ومن يقف خلفها”.

وبيّن سماحته أن”الأعداء لم يتمكنوا من السيطرة على شبر واحد من أرضنا وأن النظام الإسلامي بات اليوم أكثر قوة من ذي قبل”، قائلا:”إن الجيش والحرس والتعبئة قاموا بعمل كبير بتحرير مدينة خرمشهر والإمام الخميني أكد على أن ذلك جاء بفضل الله”.

المصدر: مواقع