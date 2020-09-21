الرئيس عون رأس اجتماعاً حضره رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب ووزير البيئة وعدد من المعنيين خصّص للبحث في أزمة النفايات – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
September 21 2020 - 12:18

الرئيس عون رأس اجتماعاً حضره رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب ووزير البيئة وعدد من المعنيين خصّص للبحث في أزمة النفايات

منذ 19 mins 21 September، 2020
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة