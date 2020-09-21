الوزير حمد حسن : الدعوة للإقفال العام تهدف لرفع قدرة المستشفيات الحكومية والخاصة لاستيعاب الحالات – موقع قناة المنار – لبنان
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September 21 2020 - 12:16

الوزير حمد حسن : الدعوة للإقفال العام تهدف لرفع قدرة المستشفيات الحكومية والخاصة لاستيعاب الحالات

منذ 32 mins 21 September، 2020
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