الوزير حمد حسن :موضوع المدارس يعود لوزير التربية ولطالما كانت هناك توصيات مرتبطة بتأجيل بداية العام الدراسي – موقع قناة المنار – لبنان
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September 21 2020 - 12:16

الوزير حمد حسن :موضوع المدارس يعود لوزير التربية ولطالما كانت هناك توصيات مرتبطة بتأجيل بداية العام الدراسي

منذ 34 mins 21 September، 2020
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