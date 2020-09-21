الامام الخامنئي: إيران انتصرت على محاولات الغرب إسقاط النظام الإسلامي فيها وأفشلت كل مؤامراته ضدنا – موقع قناة المنار – لبنان
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September 21 2020 - 12:16

الامام الخامنئي: إيران انتصرت على محاولات الغرب إسقاط النظام الإسلامي فيها وأفشلت كل مؤامراته ضدنا

منذ 42 mins 21 September، 2020
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