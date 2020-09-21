وزير الخارجية القبرصي: #تركيا اختارت التصعيد ولا بدّ من فرض عقوبات أوروبية عليها – موقع قناة المنار – لبنان
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September 21 2020 - 10:08
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الصحة اللبنانية: تسجيل11 وفاة و1006 اصابات جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة
الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة مصطفى أديب: لبنان لا يملك ترف الوقت ويجب العمل على إنجاح المبادرة الفرنسية فوراً
أديب: أي تأخير إضافي في تشكيل الحكومة يفاقم الازمة ويدفع الناس نحو المزيد من الفقر والدولة نحو المزيد من العجز
أديب : المبادرة الفرنسية ستفتح أمام لبنان طريق الإنقاذ ووقف التدهور السريع وأوجاع اللبنانيين تستوجب تعاون جميع الأطراف
البطريرك الماروني بشارة الراعي: لا يحق لطائفة المطالبة بوزارة كأنها لها وتعطل البلد وتتسبب بالانهيار الاقتصادي والمالي
المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى: نستنكر ما صدر عن مرجعية دينية كبيرة بحق الطائفة الشيعية وهو خطاب تحريضي يثير النعرات
المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى: من ارتهن للخارج يمعن في تحريف الوقائع وتضليل اللبنانيين في موضوع تشكيل الحكومة الانقاذية
المفتي الجعفري الممتاز:الحكومة ليست ملكا لشخص والبلد ليس حكراً على أحد والنظام السياسي حتما فاشل والتطوير حتما ضروري
الشيخ أحمد قبلان: لن نقبل بإلغاء طائفة بأمها وأبيها بخلفية عصا أميركية وجزرة فرنسية
وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن: اللجنة العلمية ستجتمع اليوم لبحث قرار الاقفال العام أو عدمه
النائب ابراهيم الموسوي: حياة المساجين في رومية ليست لعبة أنقذوهم الآن قبل أن تحل الكارثة واللعنة
آلاف الصهاينة يتظاهرون أمام مقرّ إقامة رئيس وزراء العدو بنيامين نتنياهو في القدس المحتلة للمطالبة برحيله
إعلام العدو: مسؤولون اسرائيليون أجروا محادثات في الامارات لإنشاء خط نفطي يربط الخليج بأوروبا عبر "اسرائيل" والسعودية
وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو: سيكون هناك المزيد من الدول التي ستعترف بحق "اسرائيل" بالوجود وبالتعامل معها تجارياً
الصحة العالمية تقر إجراء اختبارات على أدوية عشبية افريقية كعلاجات محتملة لفيروس كورونا وأمراض وبائية أخرى
الرئيس الإيراني الشيخ حسن روحاني: إيران لن تقبل غطرسة الولايات المتحدة التي عليها العودة إلى الإتفاق النووي
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام التالية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم التالي: 01594459
الخارجية الإيرانية: على جميع الدول الموقعة على الإتفاق النووي الإلتزام بتعهداتها وكلام بومبيو ليس إلا مسرحية تلفزيونية
الخارجية الإيرانية: إيران تحتفظ بحق الرد إزاء تفتيش محتمل لسفنها وطائراتها
الخارجية الإيرانية: نتوقع من جميع دول العالم الوقوف ضد هذه التحركات المتهورة من قبل النظام في البيت الأبيض
مندوب إيران في الامم المتحدة: واشنطن ليست عضواً مشاركا ًفي الاتفاق النووي لذا فإن مزاعمها باطلة ولا اثر لها
مندوب روسيا في الأمم المتحدة: لا امكانية لاستخدام آلية الزناد ضد ايران وواشنطن تضع نفسها مرة اخرى في موقف غير مناسب
غوتيريش:مجلس الأمن لا يستطيع اتخاذ أي إجراء إزاء إعلان أمريكي بإعادة فرض العقوبات على إيران نظرا لوجود شك في المسألة
منسق السياسة الخارجية في الإتحاد الأوروبي: واشنطن أوقفت من جانب واحد المشاركة في الاتفاق النووي مع إيران
جوزيف بوريل: واشنطن لا يمكنها إعادة فرض العقوبات الأممية على ايران وسيستمر رفع العقوبات بموجب الإتفاق النووي
الصحة العالمية تقر إجراء اختبارات على أدوية عشبية افريقية كعلاجات محتملة لفيروس كورونا وأمراض وبائية أخرى
وزراء خارجية فرنسا والمانيا وبريطانيا: اي قرارات امريكية بشأن العقوبات على ايران لن يكون لهااي اثر قانوني
ا.ف.ب: آلاف المتظاهرين في ألمانيا يطالبون باستقبال لاجئين من اليونان
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام التالية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام التالية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم التالي: 01594459
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم التالي: 01594459
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم التالي: 01594459
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام التالية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم التالي: 01594459
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام التالية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم التالي: 01594459
وزير الخارجية القبرصي: #تركيا اختارت التصعيد ولا بدّ من فرض عقوبات أوروبية عليها
منذ 19 mins
21 September، 2020
الخارجية القبرصية
تركيا
توتر العلاقات التركية القبرصية
قبرص
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