وزير الخارجية القبرصي: #تركيا اختارت التصعيد ولا بدّ من فرض عقوبات أوروبية عليها – موقع قناة المنار – لبنان
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September 21 2020 - 10:08

وزير الخارجية القبرصي: #تركيا اختارت التصعيد ولا بدّ من فرض عقوبات أوروبية عليها

منذ 19 mins 21 September، 2020
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