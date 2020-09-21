وزير الصحة: سنجتمع عند التاسعة والنصف لاتخاذ قرار بخصوص الإقفال أو عدمه – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
September 21 2020 - 10:06

وزير الصحة: سنجتمع عند التاسعة والنصف لاتخاذ قرار بخصوص الإقفال أو عدمه

منذ 32 mins 21 September، 2020
الوزير حمد حسن
لبنان

أوضح وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور حمد حسن في حديث اذاعي أن “ما يحصل في لبنان يحصل في الكثير من دول العالم”.

وقال “سنجتمع عند التاسعة والنصف، لاتخاذ قرار بخصوص الإقفال أو عدمه، وذلك بحسب الوقائع الميدانية الوجودة بين أيدينا، إذ لا يجب أن نتسرع في إطلاق التصاريح”.

ورأى أن “التعاطي الصحي والطبي يختلف عن الأمني، إذ نحن نعتمد على الوقائع الميدانية فقط”، معتبرا “أننا نحتاج الى تعاون المجتمع والاجهزة والوزارات وإلزام المستشفيات المتأخرة عن فتح اقسام كورونا بالاستجابة بأي طريقة ممكنة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

التعليقات

ذات صلة