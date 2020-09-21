الهيئة الصحية الإسلامية نفذت المرحلة 3 من حملة سلامة الغذاء في صيدا – موقع قناة المنار – لبنان
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September 21 2020 - 10:06

الهيئة الصحية الإسلامية نفذت المرحلة 3 من حملة سلامة الغذاء في صيدا

منذ 36 mins 21 September، 2020
الهيئة الصحية الاسلامية
لبنان

واصل متطوعو الدفاع المدني في الهيئة الصحية الإسلامية نشاطهم الصحي لمكافحة فيروس كورونا، ونظموا المرحلة الثالثة من حملة سلامة الغذاء التوعوية والتعقيم، بإشراف مسؤول شعبة صيدا عارف حميد، والتي تستهدف المؤسسات التجارية والغذائية، في اطار حملة إرشادية حول سلامة الغذاء الخاصة بالمطاعم والملاحم والأفران ومحلات الحلويات والمعجنات والمواد والغذائية ومؤسسات أخرى.

وقد استهدفت 112 مؤسسة ضمن الأحياء وشوارع الأوقاف في السوق التجاري الرئيسي، رياض الصلح وساحة النجمة، وشارع الشاكرية وبعض تفرعاته في صيدا القديمة وشارع القشلة باتجاه القلعة البحرية.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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