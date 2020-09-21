أكلات مهمة لطفلك ترفع نسبة الذكاء لديه..

ذكاء الطفل وتركيزه، دليل على التفوق الدراسى فى الكبر، وهو ما تهتم به الأمهات من خلال تقديم الأكلات التى ترفع نسبة الذكاء عند الأطفال.

ويقول الدكتور تامر عبد الحميد استشارى طب الأطفال وحديثى الولادة، أن هناك أطعمة بعينها ترفع نسبة الذكاء لدى الأطفال، منها:

1- زبدة الفول السودانى والفستق، ويجب اعطائها للطفل قبل إتمامه عامين من عمره، فهى تساعد على زيادة نموه العقلى والإدراكى، وينصح بوضعها على الخبز وتقديمها مع قطعة من الجبن.

2- البيض يزيد من قدرة المخ فى تحسين الذاكرة والتعلم، وذلك يرجع إلى احتوائه على نسبة عالية من البروتين وفيتامين ب.

3- الحليب يزيد نشاط الطفل ويعمل على تنشيط الخلايا العصبية، وذلك يرجع إلى احتوائه على الأحماض الدهنية والكوليسترول الهامين لجسم الطفل.

4- الأسماك تزيد من ذكاء الطفل، وذلك لاحتوائها على الأوميجا التى تقوى وتحافظ على صحة العقل.

5- اللحوم وخاصة الحمراء تنشط قدرات المخ لدى الأطفال، وذلك نظرا لما تحتويه من الألياف والبروتينات الهامة وفيتامين ب.

6- الفاكهة وخاصة الموز، وذلك لاحتوائه على نسبة عالية من الماغنسيوم الذى ينشط قدرات المخ ويزيد القدرة الإدراكية لدى الطفل.

المصدر: bc arabic