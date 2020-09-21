5 بلدان من الأكثر تأثراً بفيروس كورونا المستجد..ما هي؟

تجاوز عدد إصابات فيروس كورونا في العالم الـ 30 مليون إصابة بحسب إحصائيات جامعة جون هوبكنز الأمريكية، ووصل عدد الوفيات إلى 957 ألف حالة، وذلك منذ أن أبلغت الصين منظمة الصحة العالمية عن ظهور أول حالة في ديسمبر.

وتشمل هذه الإحصاءات 214 دولة. حيث سجلت الولايات المتحدة أعلى حالات الإصابة والوفيات في العالم، ليصل عدد الإصابات إلى 6.7 مليون إصابة و991 ألف حالة وفاة حتى الآن، وجاءت الهند في المرتبة الثانية بعدد الإصابات لتسجل 5.4 مليون إصابة. واحتلت البرازيل المرتبة الثالثة بـ 4.5 مليون إصابة والمرتبة الثانية في عدد الوفيات ليصل العدد إلى 136 ألف حالة وفاة.

ونظراً لعدد الوفيات اليومية بحسب المناطق والقارات المختلفة، تعتبر أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي الأعلى بعدد الوفيات تليها أمريكا الشمالية وثم أوروبا ثم آسيا بعدها أفريقيا.

وتُظهر أرقام جون هوبكنز أن الولايات المتحدة والهند والبرازيل تشكل مجتمعة أكثر من 50٪ من حالات الإصابة بفيروس كورونا في العالم.

المصدر: سي ان ان