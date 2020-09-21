“أوكسفام”: الدول الغنية تحتكر لقاح كورونا على حساب الدول الفقيرة

قالت منظمة ”أوكسفام“ الخيرية إن الدول الغنية التي تشكل نحو 13% من سكان العالم حجزت ما يقارب 51% من اللقاحات المضادة لفيروس ”كورونا“، ما يعني أن أكثر من 60% من سكان العالم لن يحصلوا على اللقاح قبل عام 2022.

وأشارت ””أوكسفام“ التي تضم أكثر من 20 جمعية خيرية في العالم إلى أن الدول الغنية أبرمت صفقات لشراء نحو 5.3 مليار جرعة من اللقاحات الخمسة التي تعتبر في مراحل الاختبارات النهائية، وأن ما يقارب 2.7 مليار من تلك الجرعات تم حجزها مسبقا من قبل الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا واليابان.

ولفتت ””أوكسفام“ إلى أنه في حال نجاح جميع اللقاحات الخمسة فإن ذلك يعني أن نحو 61% من سكان العالم لن يكون بمقدورهم الحصول على جرعات مضادة لفيروس ”كورونا“ قبل عام 2022 على الأقل مشيرة إلى أن النسبة ستزيد بشكل كبير في حال عدم نجاح جميع هذه اللقاحات.

وأوضح التقرير أن سعر الجرعة يعتبر مرتفعا جدا وأنه بيع للدول الغنية بنحو 35 دولارا للجرعة الواحدة، ما يعني ”أن الحماية ضد الفيروس بعيدة عن متناول عدد كبير من الأشخاص الذين يعيشون في حالة فقر“.

وقالت المستشارة الصحية في ””أوكسفام“ آنا ماريوت: ”تكشف هذه الأرقام كيف يتم حماية الاحتكارات الصيدلانية على حساب صحة الناس والاقتصاد العالمي، وهي تعني أن مثل تلك الصفقات ستترك كثيرا من الناس في الدول الفقيرة في العراء“.

وأضافت: ”والأهم من ذلك أننا لن نتمكن أبدا من إنتاج لقاح بالحجم المطلوب حتى توافق الشركات على مشاركة اكتشافها مع الغير دون أجر. الحقيقة أننا بحاجة إلى لقاح للناس وليس لقاحا للربح“.

المصدر: وكالة انباء فارس