فائدة صحية للزيتون تساعد في التحكم بمستويات السكر

يعاني ملايين الأشخاص على مستوى العالم من مرض السكري الذي ينتج عنه مضاعفات خطيرة في الجسم.

وينصح الأطباء مرضى السكري باتباع نظام غذائي صحي ومتوازن ونمط حياة صحي للمساعدة في إدارة مستويات السكر في الدم بشكل طبيعي، وذلك بحسب موقع “تايمز ناو نيوز”.

ويفضل أن يتكون النظام الغذائي لهؤلاء المرضى من الألياف والأطعمة منخفضة الكربوهيدرات ومنخفضة السكر، وتناول وجبات صغيرة متكررة على مدار اليوم، خاصةً إذا كانوا يتناولون أدوية لتنظيم مستويات السكر في الدم.

يعتبر الزيتون غذاء ممتازا لإدارة مرض السكري من النوع 2، وهو صحي للغاية وفوائده لا تعد ولا تحصى.

يعد الزيتون غني جدا بفيتامين E ومضادات الأكسدة والدهون الصحية، ومن المعروف أنه يقلل من خطر الإصابة بالسرطان، ويسهم في تقليل فرص الإصابة بهشاشة العظام.

كما أن الزيتون غني جدا بالألياف، ونسبة السكر فيه منخفضة جدا، وتكاد تكون معدومة، كما أن نسبة الكربوهيدرات فيه منخفضة أيضا.

لذلك يمكن لهذا الغذاء أن يضمن عدم ارتفاع مستويات السكر في الدم عندما يستهلكها مرضى السكري، كما يساعد المحتوى العالي من الألياف في إبطاء إطلاق السكر في الدم، مما يساعد في تنظيم نسبته في مجرى الدم.

كما أن احتواء الزيتون على مركب “أوليوروبين” الذي هو نوع من مركب الفينول المر، يجعله مثاليا لإدارة مرض السكري.

حيث يساعد هذا المركب في السيطرة على نسبة السكر في الدم، وهو أحد مضادات الأكسدة القوية التي تحارب إجهاد الخلايا، ومن المعروف أن له العديد من الفوائد الصحية، وهو موجود في أوراق الزيتون، وفي الزيت أيضا.

ولهذا، ينصح مرضى السكري بتناول الزيتون بشكل أساسي لإدارة مستوى السكر والحفاظ عليه بمستوى آمن في الجسم.

المصدر: سبوتنيك