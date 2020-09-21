أقرب من الزهرة… علماء يكتشفون كويكبا مفاجئا قرب الشمس…

قام علماء الفلك مؤخرا ببناء نماذج دقيقة لمجموعات الكويكبات في نظامنا الشمسي، باستخدام أنظمة حاسوب حديثة، حيث توقعت هذه النماذج المطورة في وقت سابق وجود كويكبات بحجم كيلومتر واحد تدور حول الشمس، لكن لم يتمكن العلماء من رصدها سابقا.

لكن العلماء استطاعوا أخيرا رصد أحدها يدور حول الشمس لكنه أكبر بحوالي 2 كيلومترا، ما يستدعي تعديل النماذج السابقة بالكامل.

ونشر علماء ورقة بحثية جديدة تحمل عنوان “كويكب بمقياس كيلومتر داخل مدار كوكب الزهرة”، للباحث والمؤلف الرئيسي البروفيسور وينغ هون إير، أستاذ علم الفلك في معهد علوم الفلك التابع للجامعة الوطنية المركزية في تايوان.

وأطلق على الكوكب الصغير المكتشف حديثًا اسم “2020 AV2″، ويبلغ طوله 0.65 وحدة فلكية فقط، ويبلغ قطره حوالي 2 كم.

وبحسب مجلة “sciencealert” العلمية، فقد كان اكتشاف الكويكب مفاجئا لأن النموذج تتنبأ بعدم وجود كويكبات بهذا الحجم داخل مدار كوكب الزهرة، لكن وجوده قد يكون دليلًا على وجود مجموعة جديدة من الكويكبات التي لم ترصد بعد.

وكتب المؤلفون: “إذا لم يكن هذا الاكتشاف صدفة إحصائية، فقد يأتي 2020 AV2 من مصدر غير مكتشف بعد من الكويكبات الداخلية لكوكب الزهرة، وقد تحتاج نماذج تجمعات الكويكبات المفضلة حاليًا إلى تعديل”.

يوجد حوالي مليون كويكب معروف، والغالبية العظمى منهم خارج مدار الأرض، بينما يوجد جزء صغير يقترب بمداراته من مدار كوكب الأرض.

المصدر: سبوتنيك