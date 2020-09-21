تسجيل 6 إصابات جديدة في بلدة البابلية – موقع قناة المنار – لبنان
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September 21 2020 - 01:16

تسجيل 6 إصابات جديدة في بلدة البابلية

منذ 1 ساعة 20 September، 2020
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لبنان

أعلنت بلدية البابلية، في بيان، تسجيل 6 إصابات جديدة ومؤكدة بفيروس كورونا المستجد، لمقيمين في البلدة بينهم شقيقتان، مشيرة إلى أنهم “جميعا يخضعون للحجر المنزلي مع جميع أفراد عائلتهم، وجميع المخالطين، بإشراف ومتابعة مباشرة من اللجنة المختصة في البلدية”.

وأشارت إلى أن المخالطين سيخضعون لفحوص PCR، على دفعتين، غدا وبعد غد الثلاثاء.

وجددت الدعوة للأهالي الى “التشدد في تطبيق الإجراءات الوقائية، خاصة في ما يتعلق بارتداء الكمامة خارج المنزل، والتقيد بمسافة التباعد الإجتماعي، منعا لتفشي الفيروس، وحفاظا على السلامة العامة، مع وجوب التزام الحجر المنزلي لجميع المخالطين”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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