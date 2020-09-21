الرئيس المشاط: اليمن يقف إلى جانب القدس وفلسطين ويرفض كل اشكال التطبيع مع العدو الصهيوني

وجه رئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن مهدي المشاط، مساء اليوم الأحد، خطاباً إلى أبناء الشعب اليمني بمناسبة العيد السادس لثورة الـ 21 من سبتمبر، دعا فيه المجتمع الدولي الى احترام الشعب اليمني ووقف الاعتراف بشرعية الفاسدين والقاعدة وداعش، وتحالف العدوان الى الاستجابة للمبادرة المعروضة على المبعوث الاممي حول مأرب واستيعاب نقاطها التسع.

كما دعا الأمم المتحدة والمجتمع الدولي الى وقف الكيل بمكيالين، وإدانة ما يتعرض له اليمن من عدوان وحصار وتجويع وحرمان من الوقود والدواء، والفرقاء اليمنيين ممن سلكوا طريق العدوان الى العودة الى رشدهم وتسوية أوضاعهم من خلال مؤتمر وطني ينعقد للمصالحة الوطنية.

وجدد المشاط التأكيد على وقوف الشعب اليمني الى جانب القدس فلسطين، ورفض كل اشكال التطبيع مع العدو الصهيوني.

الرئيس المشاط أشار في خطابه الى سمو وتفرد ثورة الحادي والعشرين من سبتمبر في كونها يمنية خالصة القرار والتنفيذ، وميلها الى العفو والتسامح، وصلابتها في انتزاع القرار السيادي ومواجهة أي شكل من الهيمنة بما في ذلك العدوان.

المصدر: المسيرة نت