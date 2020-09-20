بريطانيا تسجل 3899 إصابة و18 وفاة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت بريطانيا، اليوم الأحد، عن تسجيلها 3899 إصابة جديدة بفيروس كورونا وسط تحذيرات الحكومة من إمكانية فرض إغلاق جديد في البلاد.

وأفادت وزارة الصحة البريطانية، في إحصائية جديدة، بارتفاع عدد الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا المستجد “COVID-19” في المملكة المتحدة خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 3899، ليصل إلى مستوى 394257 حالة.

وتأتي الحصيلة اليومية الجديدة بعد أن بلغ هذا المؤشر يوم 17 سبتمبر 3395 حالة، وفي 18 سبتمبر 4322، وفي 19 سبتمبر 4422.

كما ذكرت الوزارة أنها رصدت خلال اليوم الماضي 18 وفاة جديدة، مقابل 21 في إحصائية 17 سبتمبر و27 يوم 18 سبتمبر و27 أيضا في 19 سبتمبر، لتصل الحصيلة العامة لضحايا الجائحة في بريطانيا إلى 41777 شخصا.

جدير بالذكر مع ذلك أن مؤشرات الإصابات والوفيات بفيروس كورونا في بريطانيا تشهد دوما انخفاضات في نهاية الأسبوع بسبب عوامل بيروقراطية.

المصدر: وكالة رويترز