بلدية شحيم: تسجيل إصابتين جديدتين – موقع قناة المنار – لبنان
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September 20 2020 - 23:36

بلدية شحيم: تسجيل إصابتين جديدتين

منذ 2 ساعة 20 September، 2020
كورونا
لبنان

أعلنت بلدية شحيم، في بيان، تسجيل اصابتين جديدتين بفيروس كورونا المستجد، داعية “كل من خالطهما خلال الأسبوع الماضي إلى الاتصال على الرقمين: 03/951266، 76/989552.

وأشارت إلى أنه بالإصابتين الجديدتين أصبح العدد التراكمي على الشكل التالي: مصابون ضمن بلدة شحيم: 21، مصابون من شحيم ويقيمون خارجها: 10، عدد حالات الشفاء الاجمالية 38، وذلك بعد تسجيل حالة شفاء جديدة.

وإذ تمنت للجميع الشفاء العاجل، ذكرت ب”ضرورة اتباع كل أساليب الوقاية والحماية والتباعد الإجتماعي، ولبس الكمامة دائما”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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