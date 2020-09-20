الرئيس الجزائري يؤكد أن بلاده لن تطبّع مع “إسرائيل”

أعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، أن بلاده لن تشارك في عملية التطبيع ولن تباركها، مؤكداً أن القضية الفلسطينية هي مبدئية بالنسبة للجزائر وهي “قضية مقدسة بالنسبة للشعب الجزائري”.

تبون أضاف في لقاء مع وسائل إعلام محلية “لقد لاحظنا نوعًا من الهرولة للتطبيع مع “إسرائيل” مؤخراً”، وتابع مشدداً “القضية الفلسطينية هي أم القضايا ولن تحل إلاّ بإقامة دولة فلسطينية، على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشريف”.

واعتبر الرئيس الجزائري أنه في حال “تم الإعلان عن قيام الدولة الفلسطينية سيتم حل مشكلة الشرق الأوسط”، لافتاً إلى أن “مفتاح حل أزمة الشرق الأوسط هو القضية الفلسطينية”.

وكانت الإمارات والبحرين وقعتا في البيت الأبيض على اتفاق التطبيع مع “تل أبيب” في واشنطن، بحضور الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

المصدر: مواقع إخبارية