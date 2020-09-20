وحدة كوارث قضاء صور: إصابتان جديدتان اليوم

أعلنت وحدة إدارة الكوارث في اتحاد بلديات قضاء صور، في بيان، وبناء لتقرير رئيس طبابة القضاء الدكتور وسام غزال، تسجيل إصابتين اليوم بفيروس كورونا المستجد covid- 19 مثبتة ومؤكدة مخبريا، لمقيمين مخالطين أحدهما في البرج الشمالي والثاني في صور.

وأشارت إلى أنه بالإصابتين الجديدتين ارتفع عدد المصابين في القضاء إلى 749 مصابا، “توزعوا على الشكل التالي: 177 حالة وافدة (3 حالات وفاة)، 572 حالة محلية (566 حالة من المخالطين) بينها 102 لمواطنين من التابعية الفلسطينية و18 حالات من التابعية السورية وحالتان من التابعية العراقية، 108 حالة من قوات الطوارئ الدولية- اليونيفيل، (12 حالات وفاة محلية)، وقد تماثل 278 منهم إلى الشفاء بشكل تام”.

وذكرت الوحدة بأنها “الجهة الوحيدة المخولة إصدار بيانات عن الواقع والمعطيات الصحية المتعلقة بفيروس كورونا، وأعداد المرضى والمتعافين والحالات المشتبه باصابتها، وذلك وفق تقرير من رئيس طبابة القضاء، وعليه نأمل من جميع الأهل عدم الإنجرار وراء أي خبر لا يصدر عن هذه الوحدة”.

وختمت: “وبسبب استمرار تزايد أعداد المصابين وفق تقارير وزارة الصحة العامة، ننصح جميع القاطنين في قضاء صور، بالاستمرار بالالتزام التام بعدم الاختلاط، وتطبيق كل التعليمات الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء وإرشادات وزارة الصحة العامة، لتفادي أية إصابة أو ضرر محتمل”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام