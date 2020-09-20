اعتصام في عين الحلوة للمطالبة بالافراج عن السجناء الفلسطينيين

نظم أهالي السجناء الفلسطينيين في لبنان، اعتصاما أمام شعبة حركة “فتح” في الشارع الفوقاني لمخيم عين الحلوة، للمطالبة بالإفراج عن أبنائهم وتوفير الرعاية الصحية اللازمة لهم في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد في صفوفهم.

تحدث في الاعتصام كل من الشيخ جمال خطاب باسم “القوى الاسلامية”، محمود ابو سويد باسم فصائل “منظمة التحرير الفلسطينية”، عبد مقدح باسم “تحالف القوى الفلسطيني” وأم نعيم عباس باسم أهالي السجناء الفلسطينيين، فأكدوا على أهمية “التحرك العاجل لمتابعة قضية السجناء الفلسطينيين الإنسانية داخل السجون اللبنانية”، مشددين على “ضرورة التواصل مع الجانب اللبناني الرسمي لمعالجة هذه القضية وتأمين الحماية الصحية للسجناء داخل السجون”، ومطالبين القضاء ب”تسريع المحاكمات وإقامة الجلسات وإيجاد حل سريع للذين قضوا مدة سجنهم أو تخلية سبيلهم”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام