مقدمة نشرة أخبار قناة المنار الرئيسية اليوم الأحد 20-09-2020

دقَّ وزيرُ الصحةِ حمد حسن ناقوسَ الخطرِ من التفشي غيرِ المسبوقِ لفيروس كورونا، داعياً الى اعلانِ حالةِ طوارئَ قابلةٍ للتطبيقِ تؤدي الى لملمةِ ما يمكن، وضبطِ الانتشارِ قبلَ فواتِ الأوان. فأكثرُ من الفِ اصابةٍ تسجلُ اليومَ.

اذاً، البلدُ يكادُ ينزلقُ منزلقاً غايةً في الخطورةِ معَ الفيروس، وأشدَ خطورةً معَ اشاعةِ اللغةِ المذهبيةِ التحريضيةِ وتحميلِ البعضِ لطائفةٍ بعينِها مسؤوليةَ الانهيارِ وعرقلةِ تشكيلِ الحكومةِ وذلكَ على لسانِ مرجعيةٍ دينيةٍ كبيرة، وهو ما استنكرَه المجلسُ الاسلاميُ الشيعيُ الاعلى الذي رفضَ تحريفَ الوقائعِ في موضوعِ تشكيلِ الحكومةِ من قبلِ من ارتهنَ للخارجِ خدمةً لمصالحَ مشبوهةٍ ضدَ مصالحِ الوطنِ مؤكداً أنَ العزلَ والاقصاءَ لا يَبنى وطنا. وأسفَ المجلسُ الإسلاميُ الشيعيُ الاعلى ان تحاولَ طبقةٌ سياسيةٌ فاسدةٌ خرجَ منها من يراهنُ على سحقِ المقاومةِ ان تحاولَ فرضَ شروطِها على تشكيلِ الحكومة.

اما المفتي الجعفريُ الممتازُ الشيخ أحمد قبلان فدانَ المحاولاتِ لالغاءِ طائفةٍ بأمِّها وأبيها، بخلفيةِ عصا أميركيةٍ وجزرةٍ فرنسية. فالحكومةُ ليست مُلكاً لشخصٍ والبلدُ ليسَ حكراً على أحد، وما نطالبُ به سببُه صيغتُكم الطائفيةُ التي أسسَ لها من مضى وما زِلتُم مصرينَ عليها. والشجاعُ الشجاعُ من يمشي بخيارِ الدولةِ المدنيةِ يقولُ المفتى قبلان محذراً من اللعبِ بنارٍ تحتَ الرمادِ في البلدِ والمنطقة، ومن انخراطِ البعضِ في حربِ أمركةِ لبنانَ وتهويدِه.

اما على خطِّ تشكيلِ الحكومة، يقولُ مصدرٌ للمنار اِنَ كرةَ التشكلِ في ملعبِ بيتِ الوسطِ المتحكمِ فعلياً بمسارِ التشكيلِ حالياً لناحيةِ اختيارِ الحقائبِ والاسماءِ ومنعِها عن الآخرين. ولفتَ المصدرُ إلى أنَ رئيسَ الجمهوريةِ لن ينتظرَ إلى ما شاء الله. فلِموقفِ التريثِ الذي أعلنَ عنه حدود. فيما تؤكدُ المصادرُ انَ الحدودَ التي رسمتها امل وحزبُ الله على حالها، لا تعديلَ ولا تبديل، وهُما أبلغا الجميعَ بذلك، وينتظرانِ مواقفَ الآخرين.

المصدر: قناة المنار