اللواء سلامي: قادرون على السيطرة على جميع القواعد الامريكية في المنطقة

اكد القائد العام لقوات حرس الثورة الاسلامية اللواء حسين سلامي، القدرة على تدمير والسيطرة على جميع المصالح والقواعد الامريكية في المنطقة.

وقال اللواء سلامي في حوار مع القناة الاولى للتلفزيون الايراني مساء السبت، حول التهديدات العسكرية الامريكية لايران “انني اطمئن بان اي قوة ومنها امريكا لا تمتلك ظروف فرض حرب جديدة على الشعب الايراني ولا ينبغي ابدا الشعور بالقلق من المبالغات التي يطرحها الرئيس الامريكي، فحينما يكون زعيم دولة ما تسمى بدولة كبرى مثل امريكا مفتقدا لاي معرفة وتجربة سياسية لازمة ومعرفة دقيقة عن القدرة العسكرية فمن الطبيعي انه يلجأ الى طرح اعداد مبالغ فيها.

وأكد بان مثل هذه القوى تعيش في المبالغات على الدوام وان جزءا من قدراتها يعود للترهيب المبالغ فيه. واضاف، ان امريكا لا تمتلك ابدا ظروف شن حرب جديدة لاسيما مع ايران وان ايا من مؤشرات القدرة في امريكا ونظامها السياسي لا توجه نحو الحرب.

وقال اللواء سلامي، انه وبسبب سوء التدبير وزوال العقل السياسي لقادة امريكا والانحطاط في التدبير الذي بلغ ذروته في عهد ترامب، فقد تحول الجيش الامريكي الى جيش متهالك ومرهق ولا يمتلك قدرة الانتشار على الارض والاسلحة التي بحوزته تعود الى عدة عقود مضت وفقد قدرته على التحديث والروح المعنوية لجنودهم هابطة جدا.

وتابع قائد الحرس الثوري بان المجتمع الامريكي لا يتحمل ضحايا جديدة لان الحرب مع ايران ستكون مختلفة ولو اراد الامريكيون خوض الحرب ضدنا فعليهم ان يتواجدوا في المنطقة لانهم لا يمكنهم محاربتنا من خارجها وحينما يتواجدون في المنطقة سيكونون في مرمى نيراننا ونحن قادرون على تدمير والسيطرة على جميع مصالحهم وقواعدهم في المنطقة. نحن قادرون على كنسهم من المنطقة.

واكد اللواء سلامي بان القدرات التي وفرناها اليوم هي على اساس أسوأ الاحتمالات للحرب مع امريكا والتحالف الذي معها. واضاف، لقد وفرنا الوسائل اللازمة لحرب واسعة في البحر والبر والجو وبناء على هذا المنطق قمنا بتنمية قدراتنا الدفاعية لننتصر في حرب واسعة مع امريكا.

واكد القائد العام للحرس الثوري باننا نمتلك آلاف الكتائب البرية التي لو تحركت ستقوم بالسيطرة وتدمير جميع المصالح الاميركية في المنطقة، وليس امام امريكا سوى سبيلين؛ إما البقاء وتحمل الهزيمة وإما الرحيل وتحمل الهزيمة ايضا.

واعتبر ان الامريكيين ليسوا مجانين ليجعلوا انفسهم امام مثل هذه القوات المسلحة المقتدرة. وقال، انه حينما ضربنا قاعدة “عين الاسد” كنا قد اعددنا مئات الصواريخ فيما لو كانوا قد ردوا على ضربتنا.

واعتبر الصواريخ جزء صغير من قدرات البلاد الدفاعية، مؤكدا بان لا قوة قادرة على الوقوف امامها. واضاف، اننا لا نخشى اي حرب وقادرون على ملاحقة العدو وتدميره.

المصدر: وكالة فارس