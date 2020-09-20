ظريف: على ترامب تغيير منهجه قبل أن يجعل بومبيو أمريكا مزحة عالمية

قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف في تغريدة على تويتر أن الرئيس الأمريكي يجب أن يغير منهجه قبل أن يجعل وزير خارجيته الولايات المتحدة مزحة عالمية.

وغرد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف على تويتر مساء اليوم الأحد عن تهديدات وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو للدول التي تتجاهل عودة حظر مجلس الأمن ضد إيرا ن ، وكتب “العالم يقول لا لإعادة فرض حظر مجلس الأمن الدولي ، لكن السيد” اننا كذبنا ، اننا زورنا ، اننا سرقنا “(كناية عن بومبيو) يهدد بالعقاب أولئك الذين يرفضون العيش في هذا العالم الموازي”.

وكتب وزير الخارجية الإيراني في تغريدته على تويتر “يتعين على دونالد ترامب تغيير نهجه قبل أن يحول بومبيو معظم الولايات المتحدة إلى مزحة عالمية.”

المصدر: وكالة فارس